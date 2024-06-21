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Субботин Павел Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботин Павел Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6612
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
27.12.1902
Возраст (лет)
23
Причина смерти
убит
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Субботин Павел Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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