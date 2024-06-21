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Опарин Емельян Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Емельян Кузьмич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6609
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
старший медицинский фельдшер, испр.должность
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
19.12.1902
Возраст (лет)
30
Причина смерти
чахотка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Опарин Емельян Кузьмич, старший медицинский фельдшер, испр.должность (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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