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Сорокина Анна Васильевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокина Анна Васильевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6597
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
25.11.1902
Возраст (лет)
78
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Сорокина Анна Васильевна (1 жена)
Муж умерш. - Сорокин Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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