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Новоменин Иван Васильевич (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Новоменин Иван Васильевич (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6596
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
23.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Самарский уезд Александровская вол. с. Александрово
Дата смерти
23.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Новоменина Александра Ивановна (Ф - ?)
Отец умерш. - Новоменин Иван Васильевич (Ф - ?), крестьянин (Самарская губерния, Самарский уезд Александровская вол. с. Александрово)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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