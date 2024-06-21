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Бурсин Федор Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бурсин Федор Тимофеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6585
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Пермская губерния, Красноуфимский уезд Михайловский завод
Дата смерти
10.10.1902
Возраст (лет)
55
Причина смерти
рак желудка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Бурсин Федор Тимофеевич, мастеровой (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Михайловский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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