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Щербирин Максим Никитич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Щербирин Максим Никитич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6584
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
09.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Златоустовский уезд Сикиазская вол. с .Озерское
Дата смерти
09.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Щербирин Михаил Максимович
Отец умерш. - Щербирин Максим Никитич, запасной рядовой (Златоустовский уезд Сикиазская вол. с .Озерское)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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