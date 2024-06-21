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Лаптев Андрей Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Андрей Матвеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6582
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
01.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
01.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Лаптев Петр Андреевич
Отец умерш. - Лаптев Андрей Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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