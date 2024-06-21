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Хаванов Адриан Иосифович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хаванов Адриан Иосифович
Тип записи
о смерти
Номер записи
6581
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
29.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата смерти
29.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Хаванова Екатерина Андреевна
Муж умерш. - Хаванов Адриан Иосифович, запасной унтер офицер (Ерал с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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