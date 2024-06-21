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Пердаков Василий Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердаков Василий Александрович
Тип записи
о смерти
Номер записи
6580
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
29.09.1902
Возраст (месяцев)
1,5
Причина смерти
младен
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Пердаков Василий Александрович
Отец умерш. - Пердаков Александр Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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