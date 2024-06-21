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Вашенблуд Николай Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Вашенблуд Николай Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6565
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
29.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мещанин
Н.П. приписки кратко
Белебей г.
Дата смерти
29.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Вашенблуд Мария Николаевна
Отец умерш. - Вашенблуд Николай Васильевич, мещанин (Белебей г.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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