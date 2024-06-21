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Масленников Иван Ильич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Иван Ильич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6564
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
29.08.1902
Возраст (лет)
52
Причина смерти
падение с высоты, ушиб позвоночного столба, перелом шейных позвонков
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Масленников Иван Ильич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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