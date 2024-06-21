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Помыкалова Татьяна Каллистратовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалова Татьяна Каллистратовна
Тип записи
о смерти
Номер записи
6551
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
06.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
06.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Помыкалова Александра (незак.)
Мать умерш. - Помыкалова Татьяна Каллистратовна, дочь мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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