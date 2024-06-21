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Малафеева Марфа Даниловна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеева Марфа Даниловна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6535
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
09.07.1902
Возраст (лет)
27
Причина смерти
от родов
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Малафеева Марфа Даниловна (1 жена)
Муж умерш. - Малафеев Василий Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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