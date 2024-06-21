Снигирев Николай Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнигирев Николай Евдокимович

Снигирев Николай Евдокимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Снигирев Николай Евдокимович
Тип записи
о смерти
Номер записи
6521
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
18.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
обыватель
Н.П. приписки кратко
Златоустовский уезд Саткинский завод
Дата смерти
18.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Снигирева Наталья Николаевна
Отец умерш. - Снигирев Николай Евдокимович, обыватель (Златоустовский уезд Саткинский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close