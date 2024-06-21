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Грибанов Георгий Иосифович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Грибанов Георгий Иосифович
Тип записи
о смерти
Номер записи
6509
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
26.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
приход с.Айлин, Саткинская пристань
Дата смерти
26.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Грибанова Анастасия Георгиевна
Отец умерш. - Грибанов Георгий Иосифович, крестьянин (приход с.Айлин, Саткинская пристань)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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