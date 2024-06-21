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Мызгина Анна Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгина Анна Константиновна
Тип записи
о смерти
Номер записи
6489
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Муратовка с.
Дата смерти
17.04.1902
Возраст (лет)
45
Причина смерти
воспаление почек
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Мызгина Анна Константиновна, крестьянская девица (Муратовка с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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