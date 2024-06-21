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Кузнецова Пелагея Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Пелагея Павловна
Тип записи
о смерти
Номер записи
6471
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
25.02.1902
Возраст (месяцев)
9
Причина смерти
от кашля
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Кузнецова Пелагея Павловна
Отец умерш. - Кузнецов Павел Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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