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Осокина Анна Даниловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Анна Даниловна
Тип записи
о смерти
Номер записи
6470
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
24.02.1902
Возраст (лет)
10
Причина смерти
обжог
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Умерш. - Осокина Анна Даниловна, крестьянская девица (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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