Усирков Никанор Викулович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Усирков Никанор Викулович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7448
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 11.11.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- крестьянин
- Н.П. приписки кратко
- Мясникова Казарма д.
- Дата брака
- 11.11.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Попов Никанор Вениаминович, крестьянин, новокрещенный татарин (????)
Невеста - Попова/Усиркова Евфимия Никаноровна, дочь крестьянина
Отец невесты - Усирков Никанор Викулович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Зайцев сергей Апполлонович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Георгий Васильевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Комлев Иван Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Томилин Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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