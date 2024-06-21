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Усирков Никанор Викулович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Усирков Никанор Викулович
Тип записи
о браке
Номер записи
7448
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
11.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата брака
11.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Попов Никанор Вениаминович, крестьянин, новокрещенный татарин (????)
Невеста - Попова/Усиркова Евфимия Никаноровна, дочь крестьянина
Отец невесты - Усирков Никанор Викулович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Зайцев сергей Апполлонович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Георгий Васильевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Комлев Иван Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Томилин Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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