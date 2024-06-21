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Попова/Усиркова Евфимия Никаноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Попова/Усиркова Евфимия Никаноровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7448
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь крестьянина
Дата брака
11.11.1902
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Попов Никанор Вениаминович, крестьянин, новокрещенный татарин (????)
Невеста - Попова/Усиркова Евфимия Никаноровна, дочь крестьянина
Отец невесты - Усирков Никанор Викулович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Зайцев сергей Апполлонович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Георгий Васильевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Комлев Иван Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Томилин Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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