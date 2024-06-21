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Напалков Захарий Прокопиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Захарий Прокопиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7447
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
06.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Горбунов Алексей Иванович, запасной старший фейерверкер (Симский завод)
Невеста - Горбунова/Напалкова Анисия Захариевна, дочь мастерового
Отец невесты - Напалков Захарий Прокопиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горбунов Кузьма Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горбунов Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Свидетель невесты - Ширшов Георгий Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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