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Скарлыгин Иван Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Иван Павлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7445
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Колесников Василий Андреевич, крестьянин (Вятская губерния, Уржумский уезд Рождественская вол. д. Большая Коровка приход с. Красноярское)
Невеста - Колесникова/Сулимова Евдокия Александровна, дочь мастерового
Отец невесты - Сулимов Александр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Зубаков Яков Иванович, крестьянин (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Свидетель жениха - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Воробьев Алексей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Иван Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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