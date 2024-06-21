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Булавина/Клокова Анастасия сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булавина/Клокова Анастасия сергеевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7444
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
27.10.1902
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Булавин Петр Матвеевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Невеста - Булавина/Клокова Анастасия сергеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Клоков Сергей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Булавин Андрей Матвеевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Свидетель жениха - Булавин Павел Алексеевич, запасной унтер офицер (Твердышева Казарма д.)
Свидетель невесты - Курчатов Андрей Иоакимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Назар Адрианович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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