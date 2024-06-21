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Малышев Дмитрий Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малышев Дмитрий Гаврилович
Тип записи
о браке
Номер записи
7443
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Малышев Владимир Гаврилович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Малышева/Головяшкина Надежда Матвеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Головяшкин Матвей Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Малышев Дмитрий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Мызгин Дмитрий Иларионович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Норкин Николай Алексеевич, отставной солдат (Симский завод)
Свидетель невесты - Шапошников Никанор Макарович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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