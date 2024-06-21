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Субботина/Пупкова Пелагея Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботина/Пупкова Пелагея Стефановна
Тип записи
о браке
Номер записи
7442
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь крестьянина
Дата брака
13.10.1902
Дата смерти
ум
Возраст (лет)
24
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Субботин Иван Кириллович (2 брак), запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Субботина/Пупкова Пелагея Стефановна, дочь крестьянина
Отец невесты - Пупков Стефан Стефанович, крестьянин (Симский завод)
Свидетель жениха - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Субботин Семен Кириллович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пупков Игнатий Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пупков Николай Стефанович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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