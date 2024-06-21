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Коновалов Евфимий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коновалов Евфимий Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7441
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
04.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Гонин Иван Никифорович, ратник ополчения (Уфимский уезд Благовещенская вол. поч. Ильинский приход с. Ашкашлы)
Невеста - Гонина/Пупкова Мария Федоровна, дочь мастерового
Отец невесты - Пупков Федор Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Коновалов Евфимий Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Лаптев Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пупков Дмитрий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Решетов Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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