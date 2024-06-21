Юдин Петр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Петр Данилович

Юдин Петр Данилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдин Петр Данилович
Тип записи
о браке
Номер записи
7440
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата брака
25.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Малафеев Василий Иванович (2 брак), запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Малафеева/Ахонина Анна Андреевна, дочь мастерового
Отец невесты - Ахонин Андрей Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пискунов Сергей Филиппович, запасной ефрейтор (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Юдин Андреян Данилович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Мартынов Кузьма Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Юдин Петр Данилович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close