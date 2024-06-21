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Норкин Гаврил Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Гаврил Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7439
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
22.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Норкин Николай Алексеевич, мастеровой, уволенный в ополчение (Симский завод)
Невеста - Норкина/Булыкина Евдокия Григорьевна, дочь мастерового
Отец невесты - Булыкин Григорий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Норкин Гаврил Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Прохоров Яков Маммонтович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Малышев Владимир Гаврилович, запасной ефрейтор (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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