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Норкин Николай Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Николай Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7439
Роль персоны
Жених
Дата события
22.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой, уволенный в ополчение
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
22.09.1902
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Норкин Николай Алексеевич, мастеровой, уволенный в ополчение (Симский завод)
Невеста - Норкина/Булыкина Евдокия Григорьевна, дочь мастерового
Отец невесты - Булыкин Григорий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Норкин Гаврил Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Прохоров Яков Маммонтович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Малышев Владимир Гаврилович, запасной ефрейтор (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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