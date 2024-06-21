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Горшков Иван Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Иван Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7438
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
18.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Шепелев Иосиф Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Шепелева/Кирсанова Александра Ильинична, дочь мастерового
Отец невесты - Кирсанов Илья Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Василий Васильевич, отставной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Прокопий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Буслаев Андрей Матвеевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Иван Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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