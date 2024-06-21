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Волков Матвей Кириллович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Матвей Кириллович
Тип записи
о браке
Номер записи
7437
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
09.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Осокин Данил Максимович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Осокина/Волкова Мария Матвеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Волков Матвей Кириллович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Дрожжеников Иван Нестерович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Осокин Николай Максимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Алексей Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Егор Максимович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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