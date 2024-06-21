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Волков Леонтий Емельянович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Леонтий Емельянович
Тип записи
о браке
Номер записи
7436
Роль персоны
Жених
Дата события
06.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата брака
06.09.1902
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Волков Леонтий Емельянович, крестьянин (Ерал с.)
Невеста - Волкова/Уренцева Наталья Михайловна, дочь мастерового
Отец невесты - Уренцев Михаил Тимофеевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Свидетель жениха - Буслаев Николай Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Напалков Лавр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Буслаев Николай Николаевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Нестор Матвеевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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