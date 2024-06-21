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Берглязов Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Берглязов Василий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7435
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд с. Старая Нявка
Дата брака
23.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Александров Павел Федорович, запасной рядовой (????)
Невеста - Александрова/Масленникова Евдокия Иосифовна (2 брак), вдова крестьянина (Симский завод)
Свидетель жениха - Берглязов Василий Иванович, крестьянин (Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд с. Старая Нявка)
Свидетель жениха - Курбатов Иван Данилович, мещанин (Стерлитамак г.)
Свидетель невесты - Кузнецов Степан Осипович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Николай Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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