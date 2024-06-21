Александров Павел Федорович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Александров Павел Федорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7435
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 23.08.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Н.П. приписки кратко
- ????
- Дата брака
- 23.08.1902
- Возраст (лет)
- 32
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Александров Павел Федорович, запасной рядовой (????)
Невеста - Александрова/Масленникова Евдокия Иосифовна (2 брак), вдова крестьянина (Симский завод)
Свидетель жениха - Берглязов Василий Иванович, крестьянин (Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд с. Старая Нявка)
Свидетель жениха - Курбатов Иван Данилович, мещанин (Стерлитамак г.)
Свидетель невесты - Кузнецов Степан Осипович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Николай Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
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