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Уренцев Георгий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцев Георгий Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7434
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата брака
14.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Иванов Матвей Васильевич (2 брак), крестьянин (Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растова)
Невеста - Иванова/Юдина Александра Адриановна, дочь мастерового
Отец невесты - Юдина Андриан Данилович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Георгий Васильевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Константин Прокопиевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Горшков Петр Николаевич, запасной рядовой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Уренцев Петр Прокопиевич, запасной рядовой (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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