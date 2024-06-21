Юдина Андриан Данилович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Юдина Андриан Данилович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7434
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 14.07.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Мясникова Казарма д.
- Дата брака
- 14.07.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Иванов Матвей Васильевич (2 брак), крестьянин (Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растова)
Невеста - Иванова/Юдина Александра Адриановна, дочь мастерового
Отец невесты - Юдина Андриан Данилович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Георгий Васильевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Константин Прокопиевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Горшков Петр Николаевич, запасной рядовой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Уренцев Петр Прокопиевич, запасной рядовой (Мясникова Казарма д.)
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