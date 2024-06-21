Мартынов Федор Платонович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Мартынов Федор Платонович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7433
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 07.06.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 07.06.1902
- Возраст (лет)
- 29
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Мартынов Федор Платонович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Мартынова/Малафеева Анна Михайловна, дочь мастерового
Отец невесты - Малафеев Михаил Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Брылкин Иван Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Китаев Александр Ефимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Михаил Петрович, мастеровой (Миньярский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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