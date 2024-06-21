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Масленников Иван Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Иван Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7432
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
05.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Куренков Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Куренкова/Еремина Александра Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Иван Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шашков Павел Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Субботин Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Шашков Сергей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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