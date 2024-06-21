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Курчатов Назар Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатов Назар Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7431
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Евстратов Михаил Иванович, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Невеста - Евстратова/Тимофеева Елизавета Петровна, дочь крестьянина
Отец невесты - Тимофеев Петр ????, крестьянская девица (Уфимский уезд д. Березовка приход с. Белегез-Иглино)
Свидетель жениха - Курчатов Андрей Иоакимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курчатов Назар Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Коломасов Захар Петрович, крестьянин (Старая Березовка д.)
Свидетель невесты - Шапошников Алексей Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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