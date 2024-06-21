Евстратов Михаил Иванович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Евстратов Михаил Иванович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7431
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 03.06.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Твердышева Казарма д.
- Дата брака
- 03.06.1902
- Возраст (лет)
- 19
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Евстратов Михаил Иванович, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Невеста - Евстратова/Тимофеева Елизавета Петровна, дочь крестьянина
Отец невесты - Тимофеев Петр ????, крестьянская девица (Уфимский уезд д. Березовка приход с. Белегез-Иглино)
Свидетель жениха - Курчатов Андрей Иоакимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курчатов Назар Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Коломасов Захар Петрович, крестьянин (Старая Березовка д.)
Свидетель невесты - Шапошников Алексей Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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