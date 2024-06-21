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Рыкова/Нечаева Стефанида Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рыкова/Нечаева Стефанида Александровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7430
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
03.06.1902
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Рыков Георгий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Рыкова/Нечаева Стефанида Александровна, дочь мастерового
Отец невесты - Нечаев Александр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Коновалов Евфимий Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курчатов Василий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Рыков Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Рыков Михаил Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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