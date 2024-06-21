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Норкин Яков Аполлонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Яков Аполлонович
Тип записи
о браке
Номер записи
7429
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Масленников Прокопий Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Масленникова/Субботина Агрипина Петровна, дочь мастерового
Отец невесты - Субботин Петр Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Федор Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Дрожжеников Иван Нестерович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Норкин Яков Аполлонович, мастеровой (Симский завод)
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