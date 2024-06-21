Масленникова/Субботина Агрипина Петровна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Масленникова/Субботина Агрипина Петровна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7429
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 03.06.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- дочь мастерового
- Дата брака
- 03.06.1902
- Возраст (лет)
- 17
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Масленников Прокопий Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Масленникова/Субботина Агрипина Петровна, дочь мастерового
Отец невесты - Субботин Петр Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Федор Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Дрожжеников Иван Нестерович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Норкин Яков Аполлонович, мастеровой (Симский завод)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.