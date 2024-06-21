Туров Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуров Андрей Викторович

Туров Андрей Викторович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Туров Андрей Викторович
Тип записи
о браке
Номер записи
7428
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
19.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Осокин Петр Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Осокина/Брылкина Мария Федоровна, дочь билетного рядового
Отец невесты - Брылкин Федор Федорович, билетный рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шапошников Егор Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Данил Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Туров Андрей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close