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Осокина/Брылкина Мария Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина/Брылкина Мария Федоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7428
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь билетного рядового
Дата брака
19.05.1902
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Осокин Петр Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Осокина/Брылкина Мария Федоровна, дочь билетного рядового
Отец невесты - Брылкин Федор Федорович, билетный рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шапошников Егор Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Данил Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Туров Андрей Викторович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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