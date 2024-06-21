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Заикин Матвей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Заикин Матвей Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7427
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
15.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Юдин Петр Данилович (2 брак), мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Невеста - Юдина/Биева Ирина Григорьевна, крестьянская девица (Усть-Катав с.)
Свидетель жениха - Сибирев Василий Егорович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Сибирев Георгий Дмитриевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Заикин Матвей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Юдин Василий Адрианович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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