Кузнецов Дмитрий Авксентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Дмитрий Авксентиевич

Кузнецов Дмитрий Авксентиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Дмитрий Авксентиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7426
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
15.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Соколов Иосиф Лаврович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Соколова/Саблина Евдокия Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Саблин Иван Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Дмитрий Авксентиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Скарлыгин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Назар Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Харчевников Петр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close