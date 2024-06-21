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Мартынов Алексей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынов Алексей Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7425
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Скарлыгин Иван Павлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Скарлыгина/Сиденева Анастасия Дмитриевна, дочь мастерового
Отец невесты - Сиденев Дмитрий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Мартынов Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Скарлыгин Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Егор Виссарионович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Яков Семенович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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