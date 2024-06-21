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Коновалов Николай Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коновалов Николай Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7424
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
13.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
13.02.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Горбунов Кузьма Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Горбунова/Коновалова Пелагея Николаевна, дочь мастерового
Отец невесты - Коновалов Николай Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Лаптев Павел Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Симбирцев Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Жеребин Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Саблин Василий Капитонович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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