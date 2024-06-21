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Малафеева/Клокова Наталья сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеева/Клокова Наталья сергеевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7423
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
13.02.1902
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Малафеев Николай Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Малафеева/Клокова Наталья сергеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Клоков Сергей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Павел Данилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Семен Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Дроганов Федор Федорович, отставной рядовой (Аратская д.)
Свидетель невесты - Селезнев Василий Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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